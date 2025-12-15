сегодня в 18:08

В Подмосковье напомнили, почему важно своевременно оплачивать коммунальные услуги

Коммунальные платежи являются неотъемлемой частью расходов каждой семьи, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания. Одним из ключевых элементов платежей является оплата за водоснабжение и водоотведение. Эти средства, в том числе, направляются на обслуживание и модернизацию жизненно важных объектов инфраструктуры, таких как водозаборные узлы, насосные станции, очистительные сооружения и другие объекты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для удобства потребителей действуют разнообразные способы оплаты, включая терминалы самообслуживания, онлайн-сервисы банков и специализированные мобильные приложения.

Оплатить счета, в том числе без комиссии через СБП, можно:

в личном кабинете

в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и в офисах расчетного центра;

оплата также принимается в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Следует помнить, что несвоевременная уплата ведет к начислению пени, что создает дополнительные неудобства для жителей. Поэтому рекомендуем производить оплату вовремя, не допуская накопления задолженностей. Таким образом мы сможем совместно обеспечивать комфортные условия проживания и стабильно функционирующую коммунальную инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.