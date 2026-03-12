В Подмосковье напомнили о сроке оплаты вывоза отходов

Единый срок оплаты коммунальных услуг установлен в Подмосковье с 1 марта — до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Каширский региональный оператор напомнил жителям о способах внесения платы за вывоз отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Согласно Федеральному закону № 177-ФЗ от 24.06.2025, с 1 марта для всех коммунальных услуг действует единый срок оплаты — до 15 числа месяца, следующего за истекшим.

Оплатить услугу по вывозу отходов можно несколькими способами. Платеж принимается по единой квитанции «МосОблЕИРЦ» или «Мосэнергосбыта», а также напрямую на лицевой счет Каширского регионального оператора.

Перечислить средства можно через мобильное приложение банка, в том числе «Сбербанк Онлайн», либо на официальном сайте регоператора. Узнать номер лицевого счета жители могут по телефону +7 (495) 781-20-70 ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме того, консультации доступны при личном обращении в МФЦ. Офисы Каширского регоператора работают в многофункциональных центрах Домодедова, Видного, Луховиц, Ступина, Зарайска, Коломны, Каширы и Серебряных Прудов. Обратиться можно в любой удобный МФЦ вне зависимости от места проживания. Адреса и график работы размещены на сайте kashirskyro.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.