В Подмосковье наградили сотрудников фонда капремонта за работу

Сотрудников фонда капитального ремонта Московской области отметили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора на форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации». Награждение прошло в преддверии Дня работника ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил специалистов фонда за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли. Высокие награды получили директор дирекции «Север» Антон Филонов, директор дирекции по реализации специальных инфраструктурных проектов в Запорожской и Херсонской областях Иван Клюев, директор дирекции по реализации специальных инфраструктурных проектов в ДНР Григорий Ярмизин.

Также отмечены руководитель аппарата дирекции по реализации специальных инфраструктурных проектов в Запорожской и Херсонской областях Александра Пославская, заместитель начальника управления планирования закупок Анна Добренькова и руководитель проекта дирекции «Восток» Алексей Колыхалов.

С 2022 года подмосковные строители под контролем фонда восстановили около 1,5 тыс. домов и зданий жилого, социального и административного назначения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Работы затронули также объекты инженерной и городской инфраструктуры. Только за прошлый год специалисты восстановили порядка 300 объектов.

В 2026 году планируется завершить ремонт более 200 жилых домов и свыше 4 тыс. квартир, восстановить 150 объектов социально-культурной инфраструктуры, а также благоустроить около 300 дворов и придомовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.