В Подмосковье надежность электроснабжения повысили на 262 объектах с начала года

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы с начала текущего года специалисты «Мособлэнерго» провели работы на 262 объектах энергетики Подмосковья. По состоянию на конец сентября общий процент выполнения программы составляет 89,26%. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

За девять месяцев 2025 года энергетики провели капитальный ремонт более 51 км линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 86 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также сотрудники компании провели капремонт и замену оборудования в 65 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 97 ТП и РП. На 95,33% выполнена программа по расчистке охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

На 100% работы по программе повышения надежности завершены в городских и муниципальных округах Егорьевск, Клин, Коломна, Лыткарино, Мытищи, Реутов, Солнечногорск, Электросталь, Сергиево-Посадский и Дзержинский.

Всего к концу года в соответствии с программой повышения надежности «Мособлэнерго» запланировано завершить работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. В течение этого года энергетики заменят 64,71 километра проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками. Уже завершены работы в 10 городских округах, включая Клин, Коломну и Электросталь. Модернизация энергетической инфраструктуры региона включает не только ремонт существующих объектов, но и строительство новых. До конца года будет построено и реконструировано свыше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций, что существенно усилит энергосистему области», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Задача энергетиков — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с другими ежегодными производственными программами компании. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

По вопросам нарушения электроснабжения и качеству электроэнергии необходимо обращаться на телефон горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.

В 2025 году ремонтной и инвестиционной программами предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения в 35 округах Московской области, которые реализуются силами филиалов «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.