В Подмосковье начинается майский период приема показаний счетчиков

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В Подмосковье начинается майский период приема показаний. Своевременная передача показаний — гарантия того, что коммунальный платеж будет рассчитан по фактическому потреблению, а не по нормативу. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Передать показания можно:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;

через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00.

Если передать показания счетчиков по телефону через голосового помощника, то можно получить шанс выиграть 1 000 рублей. Подробнее об акции «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ» — на сайте расчетного центра.

Голосовой помощник по номеру: 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Сроки приема показаний можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», по телефону 8 (499) 444-01-00 и в офисах расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.