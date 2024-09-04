В Подмосковье начался отбор подрядчиков для капремонта на 2024–2025 гг

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области объявил о старте аукционов для отбора подрядных организаций, которые будут выполнять строительно-монтажные работы в рамках программы капитального ремонта на 2024–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Отбор подрядчиков осуществляется из числа организаций, включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций Московской области. Этот реестр формируется с целью обеспечения качества и надежности выполняемых работ.

Действующие аукционы размещены на витрине закупок фонда, доступной по ссылке: http://615.fkr-mosreg.ru/?fl=True.

Подрядные организации приглашаются принять участие в аукционах и внести свой вклад в обновление жилого фонда Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 годы капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.