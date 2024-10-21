В Подмосковье начали проверять готовность парков к зимнему сезону

С 18 по 30 октября в парках Подмосковья пройдет мониторинг готовности парков к зимнему сезону 2024–2025 гг. В рамках этого мероприятия будет оцениваться состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала. В выездных мероприятиях принимают участие представители администраций и дирекций парков, а также министерств. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Под представительством министерства благоустройства в смотре примут участие парки следующих городских округов: Одинцовский, Балашиха, Мытищи, Химки, Красногорск, Домодедово, Сергиев Посад, Люберцы, Клин, Подольск, Солнечногорск, Реутов, а также Ленинский, Можайский и Рузский округа.

«Зимой парки остаются привлекательными для жителей и гостей региона, и наша задача — сделать их безопасными и комфортными. Мы рады видеть, что наши усилия по благоустройству приносят результаты, и продолжаем работать над тем, чтобы люди могли отдыхать в парках в любое время года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Под представительством министерства культуры и туризма Московской области в смотре подготовки участвуют парки Долгопрудного, Истры, Шаховской, Волоколамска, Лотошино, Электростали, Королева, Щелково, Фрязино, Луховиц, Коломны, Воскресенска, Лобни, Краснознаменска, а также Пушкинского, Богородского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского, Дмитровского и Орехово-Зуевского городских округов.

Под представительством министерства спорта в смотре подготовки будут участвовать парки Подольска, Солнечногорска, Клина, Чехова, Серпухова, Котельников, Лыткарино, Дубны, Бронниц, Шатуры, Егорьевска, Серебряных Прудов, Зарайска, Каширы, а также Талдомского, Жуковского, Ступинского и Раменского городских округов.

В рамках подготовки к зимнему сезону в парках уже заготовлено необходимое количество гранкрошки, фирменная зимняя форма для персонала, а также ручной уборочный инвентарь и уборочная техника. Это позволит обеспечить надлежащие содержание территорий в зимний период и поддерживать их в хорошем состоянии для жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.