В Подмосковье начали принимать показания счетчиков за октябрь
Показания электросчетчиков принимаются до 26 октября. Сроки передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба центра.
Показания важны для точных расчетов. Если показания не переданы, объем потребления определяется по среднему, а затем — по нормативу с учетом количества жильцов.
Как правильно передавать показания
- Показания должны совпадать с цифрами на счетчике.
- Достаточно ввести только целые числа, до запятой.
- Новые показания не могут быть меньше предыдущих.
- При нулевом потреблении или если в квартире никто не живет нужно передавать текущие значения, а не нули.
- Не путайте показания по холодной и горячей воде.
Способы передачи показаний
- на сайте МосОблЕИРЦ — в личном кабинете или через чат-бот (без регистрации);
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника с 6:00 до 23:00;
- через терминал в офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.