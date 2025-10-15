В Подмосковье начали принимать показания счетчиков за октябрь

ЖКХ

Показания электросчетчиков принимаются до 26 октября. Сроки передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба центра.

Показания важны для точных расчетов. Если показания не переданы, объем потребления определяется по среднему, а затем — по нормативу с учетом количества жильцов.

Как правильно передавать показания

  • Показания должны совпадать с цифрами на счетчике.
  • Достаточно ввести только целые числа, до запятой.
  • Новые показания не могут быть меньше предыдущих.
  • При нулевом потреблении или если в квартире никто не живет нужно передавать текущие значения, а не нули.
  • Не путайте показания по холодной и горячей воде.

Способы передачи показаний

  • на сайте МосОблЕИРЦ — в личном кабинете или через чат-бот (без регистрации);
  • в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника с 6:00 до 23:00;
  • через терминал в офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.