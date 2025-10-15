сегодня в 14:55

В Подмосковье начали принимать показания счетчиков за октябрь

Показания электросчетчиков принимаются до 26 октября. Сроки передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба центра.

Показания важны для точных расчетов. Если показания не переданы, объем потребления определяется по среднему, а затем — по нормативу с учетом количества жильцов.

Как правильно передавать показания

Показания должны совпадать с цифрами на счетчике.

Достаточно ввести только целые числа, до запятой.

Новые показания не могут быть меньше предыдущих.

При нулевом потреблении или если в квартире никто не живет нужно передавать текущие значения, а не нули.

Не путайте показания по холодной и горячей воде.

Способы передачи показаний