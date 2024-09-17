сегодня в 15:37

В Подмосковье начали принимать показания счетчиков воды и света за сентябрь

В Московской области стартовал сентябрьский период приема показаний приборов учета электроэнергии, воды и тепла. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 25 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сроки для воды и тепла жители могут уточнить через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Передать показания можно несколькими способами:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00;

в любом клиентском офисе расчетного центра.

Сентябрь предлагает жителям дополнительную возможность: каждый, кто передаст показания счетчиков воды или электроэнергии через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», автоматически получает шанс выиграть 1 тыс. рублей.

Подробности акции «Передавай, выигрывай, отдыхай» размещены на сайте расчетного центра.

Подключайтесь к личному кабинету, передавайте показания вовремя и увеличивайте свои шансы на выигрыш.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.