В Подмосковье начали обновление оптических линий связи

Масштабная замена волоконно-оптических линий связи начинается в Подмосковье из-за истечения 25-летнего срока их эксплуатации. Модернизацию инфраструктуры планируют провести с минимальными издержками для операторов и потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Первые волоконно-оптические линии связи в регионе проложили 25 лет назад. В начале 2000-х они стали технологическим прорывом, однако сегодня их нормативный срок эксплуатации истек. Это повышает риски аварий и снижает надежность передачи данных на фоне растущих требований к пропускной способности сетей.

Современные ВОЛС обладают большей емкостью и обеспечивают стабильный сигнал даже в часы пик. Кроме того, новые линии позволяют внедрять интеллектуальные системы мониторинга, которые помогают в реальном времени отслеживать состояние сети, прогнозировать возможные сбои и предотвращать несанкционированный доступ.

ПАО «Россети Московский регион» заявило о готовности сопровождать процесс модернизации. Компания намерена оперативно согласовывать заявки операторов и развивать сервисы технологического присоединения, чтобы замена кабелей проходила без сбоев для потребителей.

Сейчас в зоне ответственности компании действуют договоры с 277 операторами связи. Только 22 провайдера продолжают работать вне правового поля. В министерстве подчеркивают, что от слаженной работы всех участников рынка зависит качество интернет-соединения в регионе в ближайшие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.