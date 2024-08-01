Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:26

В Подмосковье начали массовое взыскание задолженностей за вывоз отходов

Региональный оператор Чеховского кластера начал массовое взыскание задолженностей за услугу «Обращение с ТКО» в судебном порядке. С января на неплательщиков регоператором подано уже более 18 тыс. заявлений в суд на общую сумму свыше 130 млн рублей. Округа с наибольшим числом задолженностей: Подольск, Серпухов, Чехов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Суд практически всегда встает на сторону регионального оператора. В случае проигрыша дела неплательщику придется оплатить не только сам долг, но и судебные издержки.

Последствия неуплаты: начисление пени; ограничение выезда за границу (при сумме долга свыше 10 тыс. рублей); арест банковского счета.

Своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе и услуги по вывозу отходов — обязанность каждого жителя.

Для комфортного проживания и во избежание наказания оплачивать услугу «Обращение с ТКО» необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.