В Подмосковье на 65% уменьшилось число обращений по содержанию территорий и МКД

Открытая трибуна Московской областной Думы, посвященная модернизации коммунальной инфраструктуры региона, прошла в областном Правительстве. На ней обсудили в том числе и обращения граждан, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Порядка 300 активных жителей Подмосковья, включая председателей советов домов, смогли лично задать все интересующие их вопросы руководящему составу отраслевых министерств и получить ответы на них в режиме реального времени.

«Сейчас уверенно двигаемся в новом векторе. В числе важных проектов — модернизация контейнерных площадок. В плане до 1 июня — обустроить 600 КП. Также анализируем ежедневно данные ЦУРа. За 3 месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%. Основной акцент делаем и на электронном способе голосования жителей. Понимаем, что сейчас необходимо кардинально менять подходы к управлению. Это касается практически всех отраслей. Будем максимально прикладывать усилия, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, один из вопросов был посвящен обустройству контейнерных площадок региона. Отраслевыми специалистами ведомства будут рассмотрены предложения жителей в части внешнего вида КП и материалов, используемых при их строительстве.

Житель Волоколамска обратился по вопросу регулярного вывоза отходов региональным оператором, а также подбору мелкого мусора на КП. По указанному факту будет проведена проверка положений договора на вывоз ТКО.

Вместе с тем инспекторами ведомства в течение дня по обращениям жителей были проведены выездные мероприятия на места для установки фактов нарушений и принятия соответсвующих мер реагирования.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.