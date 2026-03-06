В Подмосковье на 35% сократилось число жалоб на вывоз ТКО зимой

Количество обращений жителей Подмосковья по вопросам невывоза твердых коммунальных отходов зимой 2026 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным по снежности сезоном 2023–2024 годов. Работу в условиях аномальных снегопадов усилили региональные операторы и коммунальные службы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Этой зимой специалисты сферы обращения с отходами и городского хозяйства работали в усиленном режиме из-за сложных погодных условий. Несмотря на большую высоту снежного покрова, число жалоб на невывоз ТКО сократилось.

«Наши регоператоры и коммунальные службы муниципалитетов региона показали слаженную работу в условиях аномальных снегопадов в этом году. Как итог — снижение количества обращений жителей региона по вопросам невывоза ТКО на 35% по сравнению с аналогичным по количеству снега сезоном 2023–2024 гг. Однако стоит заметить, что высота снежного покрова в этом году выше. Также за два года мы привели к единому стандарту более 2 тыс. контейнерных площадок и перенесли свыше 300 объектов из зоны плотной жилой застройки в наиболее удобные локации. План на текущий год — обустроить свыше 3 тыс. КП. Больше всего планируем обновить в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах и Балашихе. Помимо этого мы увеличили и число мусоровозов на линии — это свыше 100 единиц техники», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Дополнительную помощь в расчистке проездов к контейнерным площадкам оказали Подольск, Ленинский, Ступино, Раменский, Люберцы, Дмитров, Коломна, Лыткарино, Сергиев Посад, Химки, Электросталь, Жуковский, Котельники и Одинцово. Муниципалитеты предоставляли технику, расчищали дороги и устанавливали бункеры.

Для своевременного вывоза отходов в труднодоступных местах также устанавливали бункеры-накопители и организовывали централизованные точки сбора вблизи плотной жилой застройки.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.