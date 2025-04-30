В Подмосковье на 200 объектах теплоснабжения начались работы

В Московской области продолжается реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения в рамках Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы». Сегодня уже на почти 200 объектах теплоснабжающего хозяйства идет активная работа. Всего в этом году запланирована модернизация около 600 объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Один из муниципалитетов, которые затронула программа — городской округ Лыткарино. Здесь проводят капитальный ремонт городской котельной № 1 — центрального объекта теплоснабжения округа, обеспечивающего отоплением и горячей водой порядка 40 тыс. жителей. На котельной запланировано: капремонт котла № 1 и котла 2, полная замена трубной части, модернизация двух сетевых насосов, замена системы газопровода и системы автоматики регулировки газопровода.

Помимо этого, в Лыткарино планируется ремонт четырех центральных тепловых пунктов. Также будет заменено около 4 км теплосетей на 16 различных участках улиц Спортивной, Песчаной, Лесной, Парковой, Набережной и Советской.

Модернизация теплоснабжения продолжится и в последующие годы. В настоящий момент готовятся проекты будущих ремонтных работ: специалисты разрабатывают техническую документация для капремонта котельных № 5 и 6, реконструкцию 7 центральных тепловых пунктов, строительства 2 блочно-модульных котельных на территории округа.

Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что в этом году наблюдается положительная динамика в вопросах заключения контрактов на модернизацию объектов теплоснабжения.

«Мы сравнили данные о количестве заключённых контрактов на модернизацию системы теплоснабжения на сегодня и год назад — 96% против 17,5% в пользу 2025 года. Разница очевидна: мероприятий больше в 3,5 раза, но при этом почти все контракты заключены, а авансы выплачены. Среди оставшихся 4% — объекты, за реализацией которых мы будем следить очень внимательно, а также новые мероприятия, добавленные в программу по решению штаба. Сейчас мы переходим в активную фазу проведения работ, не дожидаясь полного завершения отопительного сезона в Подмосковье», — сказал руководитель областного Минэнерго.

Всего в Подмосковье в 2025 году планируется модернизировать более 200 котельных и свыше 450 км тепловых сетей.

Также губернатор региона Андрей Воробьев ранее отметил, что все, что связано с жизнью человека, с самым необходимым (водой, теплом, чистотой, электроснабжением) должно быть на уровне.