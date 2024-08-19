В Подмосковье можно будет заключать договоры на вывоз ТКО в электронном виде

В рамках пилотного проекта на региональном портале госуслуг появился новый сервис, позволяющий юридическим лицам на территории Московской области заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором Рузского кластера в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Действительно, сейчас услуга запущена в рамках пилотного проекта на базе Рузского регионального оператора. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм также достаточно простой и прозрачный для бизнеса. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней.

Результат можно получить через личный кабинет в виде электронного документа. Также стоит отметить, что услуга предоставляется бесплатно.

«В подмосковном ЦУР «Бизнес» специалисты выявили системную проблему, связанную с отсутствием единого окна и механизма получения услуги, необходимостью заключения договоров в бумажном виде и затягиванием сроков. В результате совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО и Мингосуправления региона была проведена работа по созданию нового сервиса для бизнеса, пилотная версия которого уже запущена на региональном портале госуслуг», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ознакомиться с законодательной базой, а также перечнем необходимых документов можно на региональном портале госуслуг.

Контроль за соблюдением требований при предоставлении услуги осуществляет министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а непосредственно исполнителем выступает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Рузского кластера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.