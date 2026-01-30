В Подмосковье контролируют капитальный ремонт корпуса МОНИКИ

Семнадцатиэтажное здание, построенное в 1983 году и имеющее площадь более 20 тысяч квадратных метров, проходит первый этап комплексной модернизации. Всего запланировано три этапа работ.

В рамках первого этапа проводится обновление архитектурных и конструктивных решений, полная замена инженерных систем и капитальный ремонт помещений ключевых отделений. Особое внимание уделяется ремонту четырех специализированных отделений: реанимации и интенсивной терапии, хирургии различных профилей, диагностических и лечебных подразделений, а также блока трансплантации и административных помещений.

Эксперты управления регулярно выезжают на объект для проверки соблюдения проектных решений, сметной документации, графиков и качества всех видов работ. Завершить первый этап строительно-монтажных работ планируется до начала 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.