В Подмосковье Каширский регоператор принял 1,5 тыс жителей в МФЦ

Каширский региональный оператор с начала февраля принял более 1,5 тыс. жителей в офисах МФЦ Подмосковья. Прием ведется в девяти округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский регоператор оказывает услуги на базе девяти МФЦ в Домодедове, Видном, Луховицах, Ступине, Зарайске, Коломне, Кашире и Серебряных Прудах. С начала февраля к специалистам компании обратились свыше 1,5 тыс. человек.

Чаще всего жители обращаются по вопросам задвоенных лицевых счетов, получения извещений о задолженности и выдачи квитанций. В офисах МФЦ можно заключить договор, подать заявление, проверить корректность расчетов, получить актуальную квитанцию и уточнить лицевой счет.

«Благодаря успешному сотрудничеству многофункциональных центров и региональных операторов жители Подмосковья получили возможность быстро и удобно решать вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами напрямую с представителями регоператора без предварительной записи. Сегодня работают 27 точек обслуживания, в ближайшее время откроются еще три офиса. С начала года услугами регоператоров в МФЦ воспользовались более 4 тыс. человек», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Адреса регоператоров, работающих на базе МФЦ, размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.