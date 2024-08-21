В Подмосковье камеры выявили 60 нарушений парковок возле контейнеров в августе

Автовладельцам в Подмосковье напоминают, что помимо штрафов за неправильную парковку, препятствующую вывозу бытовых отходов с контейнерных площадок, также предусмотрена эвакуация машины. О такой мере борьбы с нарушителями свидетельствуют запрещающие парковку знаки «Машины не ставить», которые сегодня все чаще можно увидеть во дворах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Сегодня с помощью цифровых сервисов удается в ежедневном режиме выявлять нарушителей на всей территории Подмосковья. В первую очередь это позволяет предотвращать образование мусорных навалов. С начала августа камеры «Безопасного региона» уже выявили 60 случаев незаконной парковки автомобилей возле контейнерных площадок. Наши инспекторы также ежедневно выезжают на проблемные территории, как правило это густонаселенные микрорайоны, где они фиксируют транспортные средства, припаркованные под запрещающими знаками», — отметил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего нарушителей искусственный интеллект выявил в городских округах Химки, Балашиха, Люберцы и Дзержинский.

Помимо камер системы «Безопасный регион» нарушения также фиксируют сами граждане при помощи приложения «Народный инспектор» на портале «Добродел». Отправить фото или видео с фактом нарушения может каждый житель региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.