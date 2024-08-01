В Подмосковье камерами «Безопасного региона» выявлено 4 тыс нарушений за июнь

«Безопасный регион» — это система удаленного видеоконтроля с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В июле камеры «Безопасного региона» выявили 3 923 нарушения, из которых на сегодняшний день уже устранено более 60%. Система искусственного интеллекта позволяет за максимально короткое время фиксировать и обрабатывать большое количество дефектов. При этом сейчас возрастает и скорость устранения замечаний. Инспекторский состав оперативно оценивает качество выполнения работ и приведение объектов в соответствие нормативным требованиям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В июле благодаря «Безопасному региону» были устранены: несанкционированные навалы мусора; настенные граффити; ненадлежащее состояние контейнерных площадок; переполненные урны.

Лидерами по количеству устраненных нарушений стали: Одинцово; Химки; Серпухов; Красногорск; Наро-Фоминск.

Игнорирование предписаний об устранении дефектов влечет за собой административное наказание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.