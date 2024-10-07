В Подмосковье ИИ регистрирует неправильную парковку у мусорных баков

В Московской области помимо фиксации навалов мусора на контейнерных площадках региона, граффити на стенах МКД и дефектов освещения искусственный интеллект теперь регистрирует и неправильную парковку у мусорных баков. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Умный автомобиль фиксирует госномер автомобиля нарушителя, затем выносится постановление об административном правонарушении. Собственнику транспортного средства на Госуслуги поступает штраф в размере 5 тыс. рублей.

«В преддверии зимнего периода одна из приоритетных задач ведомства — обеспечение подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам. Помимо установки камер системы «Безопасный регион», продолжаем совершенствовать навыки в сфере цифровизации. Так, благодаря новым возможностям наших умных автомобилей теперь можно еще эффективнее бороться с проблемой запаркованности. Маршруты выстраиваются с учетом адресов, где ранее было зафиксировано наибольшее число нарушений», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Привлечь к ответственности «автохамов» может также любой житель региона. Для этого на портале «Добродел» в разделе «Народный инспектор» нужно оставить фото с нарушением. Виновник будет оштрафован.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.