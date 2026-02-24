В Подмосковье газовые участковые проведут встречи с жильцами МКД

Встречи газовых участковых с жителями многоэтажек пройдут с 24 по 27 февраля на юго-востоке Подмосковья. Специалисты обсудят вопросы техобслуживания и причины возможных отключений газа перед плановыми работами, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Собрания организуют возле домов, где в ближайшее время запланировано техническое обслуживание газового оборудования. Всего состоится 10 встреч в шести муниципалитетах.

24 февраля встречи пройдут в Раменском округе в селе Речицы на улице Речицкий завод, дома 2 и 3 (15.00), в Егорьевске в 3 микрорайоне, дом 18 (16.00), а также в Луховицах на улице Пионерской, дом 17 (16.00).

25 февраля жители смогут задать вопросы в поселке Удельная Раменского округа на улице Шахова, дом 7 (15.00), в селе Речицы на улице Речицкий завод, дома 4 и 11 (15.00), а также в Дзержинском округа Люберцы на улице Шама, дом 6 (15.00).

26 февраля встреча состоится в Раменском на улице Рабочей, дом 7 (15.00). 27 февраля специалисты приедут в Коломну в поселок Центральной усадьбы совхоза «Озеры», дом 43 (10.00), и в поселок Красково округа Люберцы на улицу Чехова, дом 16 (15.00), а также в село Речицы на улицу Совхозную, дом 21 (16.00).

Газовые участковые отвечают за техническое обслуживание и безопасность оборудования в закрепленных домах. График следующих встреч опубликован на официальном сайте АО «Мособлгаз» в разделе «Техническое обслуживание».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.