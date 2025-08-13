В Подмосковье формируется план капремонта многоквартирных домов на 2026 год
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
На территории Московской области проводится масштабная работа по формированию краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Органы местного самоуправления составляют краткосрочные муниципальные планы реализации программы капремонта на 2026–2028 годы и направляют заявку в министерство для рассмотрения и утверждения.
«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса. Задача муниципалитетов — подсветить самые актуальные МКД. Уже 22 муниципалитета подали заявки. Работа продолжается. Завершить прием заявок планируем до 1 сентября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Мероприятия распределяются на 2026, 2027 и 2028 год, исходя из принципов использования остатков средств на цели капитального ремонта на счете, поступлений взносов на капремонт в текущем году, а также технического состояния систем.
Жильцам многоквартирных домов, включаемых в краткосрочный план, нужно подойти ответственно и принять участие в проведении общего собрания с целью определения необходимых видов и объемов работ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.