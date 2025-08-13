В Подмосковье формируется план капремонта многоквартирных домов на 2026 год

На территории Московской области проводится масштабная работа по формированию краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Органы местного самоуправления составляют краткосрочные муниципальные планы реализации программы капремонта на 2026–2028 годы и направляют заявку в министерство для рассмотрения и утверждения.

«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса. Задача муниципалитетов — подсветить самые актуальные МКД. Уже 22 муниципалитета подали заявки. Работа продолжается. Завершить прием заявок планируем до 1 сентября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Мероприятия распределяются на 2026, 2027 и 2028 год, исходя из принципов использования остатков средств на цели капитального ремонта на счете, поступлений взносов на капремонт в текущем году, а также технического состояния систем.

Жильцам многоквартирных домов, включаемых в краткосрочный план, нужно подойти ответственно и принять участие в проведении общего собрания с целью определения необходимых видов и объемов работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.