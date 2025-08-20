сегодня в 21:34

В Подмосковье энергетики перешли на особый режим работы из-за ливня

20 августа компания «Россети Московский регион» перевела свои службы в режим повышенной готовности. Причиной стало приближение грозового фронта с сильными ливнями и порывистым ветром до 14 метров в секунду, об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации мобилизованы 1198 специалистов, сформированы 303 бригады, которые обеспечены 363 единицами специализированной техники. Компания также подготовила 190 передвижных генераторов общей мощностью 75 мегаватт, которые могут быть использованы для временного электроснабжения потребителей в случае перебоев.

Решение о введении особого режима работы было принято по распоряжению главного инженера компании, занимающего также должность первого заместителя генерального директора.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220.

Ранее в МЧС РФ предупредили, что до утра 21 августа в Московской области ожидаются сильные ливни. Местных жителей и гостей региона попросили быть максимально внимательными в период непогоды.