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В Подмосковье дорожные службы отремонтировали остановки на шести улицах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановки общественного транспорта на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по восстановлению павильонов на ул. Центральной в Балашихе, ул. Железнодорожной в Электроуглях, ул. Колхозной в Лыткарине, проспекте Пацаева в Долгопрудном, ул. Жуковского в Луховицах, проспекте Академика Туполева в Домодедове.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют остановочным пунктам, состоянию покрытия, знаков, линии освещения, ограждений и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.