Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:07

В Подмосковье для уборки снега придомовых территорий задействуют 1 тыс единиц техники

В течение суток работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств Московской области будут осуществлять порядка 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от минус 2 до 0 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом обильный снегопад ожидается в городских округах: Истра, Клин, Пушкинский, Дмитровский, Одинцовский.

Снежный покров в регионе в среднем достигает 12 сантиметров.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очень, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.