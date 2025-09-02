В Подмосковье будут выдавать архивные справки БТИ

Теперь справки о собственности и об инвентаризационной стоимости на объекты недвижимости Московской области по состоянию на 1 января 1998 года можно получить в рамках услуги «Выдача архивных справок госархивом Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Раньше поиск сведений о недвижимости до 1998 года нередко превращался в путаницу: люди искали справки в архиве, хотя они были в БТИ. Получали отказ и начинали все сначала. Теперь Госархив Подмосковья начал предоставлять архивные справки о собственности и инвентаризационной стоимости, что значительно упростило процесс получения необходимых документов. В поисковой строке на регпортале нужно просто ввести «архив» — и сразу найдете нужную услугу», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Архивные сведения БТИ могут понадобиться при постановке в очередь на жилье или земельный участок, для оформления приватизации, регистрации права собственности, продажи или покупки недвижимости, оформления наследства и в других случаях.

Чтобы получить нужный документ, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и в услуге «Выдача архивных справок госархивом Московской области» и указать цель запроса «Предоставление сведений о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости по состоянию на 01.01.1998» или «Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости». Затем нужно заполнить электронную форму и прикрепить документ, подтверждающий право собственности.

Готовая справка поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.