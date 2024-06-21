В Подмосковье более чем в 400 квартирах устранили грибок ЖКХ сегодня в 16:06 Фото - © Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года под надзором инспекторов соответствующего ведомства коммунальные службы провели необходимые работы по устранению плесени более чем в 400 квартирах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.