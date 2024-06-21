В Подмосковье более чем в 400 квартирах устранили грибок
Фото - © Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
С начала года под надзором инспекторов соответствующего ведомства коммунальные службы провели необходимые работы по устранению плесени более чем в 400 квартирах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Большинство случаев появления плесени происходит из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования жителями многоквартирных домов, а также неисправности вентиляционных каналов.
Если заметили признаки плесени — обращайтесь в управляющую компанию или оставляйте заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.