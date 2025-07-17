В Подмосковье более 1,6 тыс раз воспользовались сервисом по вывозу ненужных вещей

Почти за год работы сервиса по вывозу ненужных вещей на портале госуслуг Подмосковья выполнено 1 650 заказов. С его помощью было передано на переработку почти 50 тонн вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Цифровой сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице регионального портала, а также в мобильном приложении «Добродел». Заявки принимаются круглосуточно, при этом отсутствуют ограничения на количество утилизируемых предметов. Потребуется указать предметы для вывоза, адрес, контактные данные, а также желаемые дату и время. После этого специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования всех деталей. Стоимость услуги можно уточнить на странице сервиса.

Сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. Он поможет избавиться от старой мебели, сантехники, бытовых приборов и других домашних предметов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.

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