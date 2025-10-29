В Подмосковье 8 компаний получили лицензии на работу с ТКО

С начала года 8 организациям выдана лицензия для ведения деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I–IV классов на территории Московской области. Всего с 2023 года соответствующие разрешительные документы в регионе получили 27 организаций, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Любая компания или ИП, занимающиеся деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию или размещением отходов I–IV классов опасности, должны иметь лицензию. Деятельность без лицензии незаконна и карается штрафом до 250 тыс. рублей.

Услугу по лицензированию можно получить через портал госуслуг.

Также в электронном виде доступна подача заявки на прекращение действия лицензии и на получение сведений из государственного электронного реестра о наличии у той или иной организации разрешительного документа на обращение с отходами.

В соответствии с п. 23 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, 15 — если заявлено 3 и более адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — рассказал Воробьев.