В Павловском Посаде прошла встреча с собственниками аварийного жилья

Она прошла в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Собственники 47 жилых помещений, расположенных в 8-ми многоквартирных жилых домах, смогли задать вопросы, касаемые жилищного сертификата, как одного из способов расселения граждан, а также порядка его получения.

Отметим, что сертификат предоставляется исходя из общей площади изымаемого жилого помещения и стоимости за 1 кв. м.

С 1 июня по 1 августа осуществляется прием заявлений на выдачу сертификатов. До 1 сентября Администрация одновременно заключает с собственником соглашение о выкупе и соглашение о предоставлении сертификата. Собственник до 1 октября самостоятельно подыскивает жилье и заключает договор на покупку готового жилья у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, либо использует сертификат для уплаты первоначального взноса по ипотеке на приобретение жилого помещения у застройщика.

В случае, если собственник отказался от субсидии, не прошел по критериям, не заключил договор до 1 октября, он получает выкуп в соответствии с условиями заключенного соглашения о выкупе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.