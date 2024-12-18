В Павловском Посаде объявлен конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды «Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г. о., д. Кузнецы, до ТК8 (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки запроектировать и провести капитальный ремонт существующей сети, проложенной из стальных трубопроводов закрытым и открытым способом на опорах, общей протяженностью 1602,9 п. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.