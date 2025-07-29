В парках Долгопрудного 31 июля пройдет вторая обработка от клещей
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Вторая в этом году акарицидная (противоклещевая) обработка пройдет во всех парках Долгопрудного 31 июля с 6:00–14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, обработка будет проведена в парках:
- Центральный парк Победы;
- Мысово (на улице Парковая);
- Парк на Набережной;
- Юсуповский сквер;
- Парк на Молодежной.
В целях безопасности просьба воздержаться от посещения данных территорий в это время, в том числе не выгуливать там домашних животных.
Ветеринары также напоминают хозяевам питомцев о необходимости их обработки специальными средствами от клещей.
Все парки и городские зоны отдыха обрабатывают от клещей дважды в год. Первая обработка была проведена в апреле–мае.
Несмотря на профилактическую обработку территорий города, следует помнить о личной безопасности: перед выходом из дома необходимо обработать открытые участки тела и одежду репеллентами. Если все-таки клещ вас укусил, следует немедленно обратиться в травмпункт больницы по адресу: ул. Павлова, 2.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.
«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.
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