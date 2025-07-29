В парках Долгопрудного 31 июля пройдет вторая обработка от клещей

Вторая в этом году акарицидная (противоклещевая) обработка пройдет во всех парках Долгопрудного 31 июля с 6:00–14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, обработка будет проведена в парках:

Центральный парк Победы;

Мысово (на улице Парковая);

Парк на Набережной;

Юсуповский сквер;

Парк на Молодежной.

В целях безопасности просьба воздержаться от посещения данных территорий в это время, в том числе не выгуливать там домашних животных.

Ветеринары также напоминают хозяевам питомцев о необходимости их обработки специальными средствами от клещей.

Все парки и городские зоны отдыха обрабатывают от клещей дважды в год. Первая обработка была проведена в апреле–мае.

Несмотря на профилактическую обработку территорий города, следует помнить о личной безопасности: перед выходом из дома необходимо обработать открытые участки тела и одежду репеллентами. Если все-таки клещ вас укусил, следует немедленно обратиться в травмпункт больницы по адресу: ул. Павлова, 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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