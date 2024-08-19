В Орехово-Зуевском округе появится новый распределительный пункт

сегодня в 13:10

В Орехово-Зуевском городском округе идет строительство распределительного пункта, который будет иметь мощность 10 кВ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

«В рамках развития электроснабжения Орехово-Зуевского городского округа осуществляется строительство распределительного пункта», — сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По информации вице-губернатора, в Орехово-Зуевском округе построят 17,4 км кабельной линии 10 кВ.

«Осуществляется реконструкция ЛЭП на 10 кВ протяженностью в 21,7 км», — добавил Хромушин.

Он отметил, что еще осуществляется перевод сети на 10 кВ в новые распределительные пункты 26 на 10кВ.

«Также ведется установка блока трансформаторов», — заключил Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор также отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.