В Орехово-Зуеве продолжаются масштабные работы по ремонту тепловых сетей

В Ликино-Дулеве, Куровском и Орехово-Зуеве продолжаются масштабные работы по ремонту тепловых сетей. Выездное совещание с ответственными лицами провел глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий в Куровском, где ремонтируются сразу два участка: от ТК-2 до магазина «Верный» протяженностью 502 п.м. и от ТК-35 (7,8) до городского рынка протяженностью 1 012 п.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В прошлый отопительный период из-за большого износа труб на этих участках происходили утечки. Завершить все работы планируется в середине сентября. При переключении на новую трассу потребуется разовое отключение горячей воды», — подчеркнул Руслан Заголовацкий.

Всего за два года в Орехово-Зуевском округе благодаря инвестиционной программе и поддержке губернатора Андрея Воробьева будет заменено более 20 километров магистральных тепловых сетей. Это позволит повысить их надежность и в дальнейшем избежать серьезных аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.