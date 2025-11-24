В октябре в более 450 подъездах Подмосковья убрались по просьбам жителей

Чистота и порядок в подъездах многоквартирных домов входит в обязательства управляющих организаций, которые должны обеспечивать качественную и своевременную уборку, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Ежедневно сотрудники УО обязаны проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также убирать территории перед мусоропроводами и мыть полы в лифтах.

Для лестничных площадок и маршей на этажах выше второго этажа влажное подметание должно осуществляться не реже одного раза в неделю.

Так, в октябре по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Подмосковья управляющие организации выполнили уборку более чем в 450 подъездах МКД.

Контроль отработки задач производится специалистами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По вопросам уборки в местах общего пользования жители региона могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.