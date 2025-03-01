В округе Шаховская оперативно восстановили уличное освещение по трем адресам

В муниципальном округе Шаховская оперативно отреагировали на обращения жителей, поступившие через портал «Добродел». Благодаря своевременной работе коммунальных служб восстановлено уличное освещение по трем адресам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В феврале 2025 года на портал поступили жалобы на отсутствие уличных фонарей в деревне Ховань (Полевая улица, д. 23), деревне Елизаветино (улица Полянка) и в рабочем поселке (улица Шамонина, д. 27). Жители отмечали, что отсутствие освещения создает неудобства и повышает риск возникновения несчастных случаев в темное время суток.

Особое внимание было уделено восстановлению освещения возле дома № 23 на Полевой улице в деревне Ховань, где проживает ребенок-инвалид. По словам представителей администрации, оперативное решение данного вопроса было приоритетным.

Коммунальные службы округа Шаховская в кратчайшие сроки провели необходимые работы по восстановлению уличного освещения по всем трем адресам. В настоящее время фонари функционируют в штатном режиме, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.

Данный пример демонстрирует эффективность взаимодействия администрации округа и жителей через портал «Добродел». Обратная связь и своевременное реагирование на обращения позволяют оперативно решать возникающие проблемы и повышать качество жизни в округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.