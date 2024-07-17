В округе Истра запланирован капремонт 50 кровель в домах в 2024 году

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Истра продолжается активная работа по ремонту кровель, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

За последние три года, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с капремонтом кровель в муниципалитете кардинально изменилась. Это подтверждается статистикой обращений, которая демонстрирует их значительное сокращение.

В период с 2020 по 2022 годы в округе была отремонтирована 101 кровля. В 2023 году Фондом капитального ремонта Московской области было завершено еще 7 ремонтов в таких населенных пунктах, как Рождествено, Пречистое, пос. Гидроузла им. Куйбышева и Дедовск.

В 2024 году запланирован капитальный ремонт 50 кровель в домах, расположенных в Новопетровском, Агрогородке, Чеховском, Рождествено и других населенных пунктах. В настоящее время работы ведутся на 22 адресах, включая: Агрогородок, д. 1, 2; Дедовск, Спортивная, д. 2, 5; Дедовск, Энергетиков, д. 3, 4; Снегири, Мира, д. 6; Снегири, Московская, д. 29/2, 31; Новопетровское, Северная, д. 11, 16; Истра, Босова, д. 7, 10 и др.

Работы на завершающем этапе идут еще на 8 кровлях, включая: Дедовск, ул. Клубная, д. 3; Дедовск, ул. Энергетиков, д. 22; Хуторки, д. 79; Истра, ул. Советская, д. 36А; Дедовск, ул. Победы, д. 1; Дедовск, ул. Спортивная, д. 5; Новопетровское, Северная, д. 11; Дедовск, ул. Ногина, д. 3.

Комплексный капремонт кровель включает: замену покрытия; ремонт стяжки; утепление; ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю; на скатных кровлях дополнительно производится утепление чердака, замена водосточной системы, кровельного ограждения или снегозадержания, устройство ходовых настилов и замена слуховых окон.

За соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить включение вашего дома в программу капремонта и узнать сроки проведения работ можно на сайте фонда по ссылке или в разделе «Карта».

«Работы по капитальному ремонту кровель в городском округе Истра ведутся планомерно и качественно. Мы видим положительную динамику в снижении обращений от жителей по вопросам состояния кровель. Министерство ЖКХ Московской области продолжает работать на благо жителей, обеспечивая комфортные условия проживания», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.