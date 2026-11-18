В Одинцовском округе снег убирают 130 единиц техники и около 800 человек

Дорожные рабочие и дворники Одинцовского округа 18 ноября приступили к уборке после начала мощного снегопада. В работах задействованы 130 единиц техники и около 800 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к снегопаду, который начался в столичном регионе 18 ноября, в Одинцовском округе стартовала заранее. Накануне вечером муниципальные дороги общего пользования обработали противогололедными реагентами.

Утром на уборку проезжей части вышли 32 единицы техники: 12 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов МТЗ и четыре ВПМ. Муниципальные дороги также очищают более 70 дорожных рабочих.

Во дворах, внутриквартальных проездах и общественных пространствах работают 98 единиц техники и свыше 630 дворников. В первую очередь они очищают и обрабатывают реагентами входные группы зданий, пешеходные дорожки и тротуары. Особое внимание уделяют лестницам и спускам.

Среди приоритетных объектов уборки также проезды, детские городки, подходы к социальным объектам и подъездные пути к контейнерным площадкам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.