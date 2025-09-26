В Одинцове предотвратили сброс строительных отходов объемом 60 куб м

В городском округе Одинцово прошел рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Так, удалось предотвратить сброс строительных отходов объемом 60 куб. м, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Профилактическое мероприятие провели сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно со специалистами областного Министерства экологии и природопользования, МВД РФ и Главного управления региональной безопасности Московской области.

Итоги рейда:

проверено 34 единиц транспорта — у 5 водителей отсутствовали документы для перевозки строительных отходов;

в отношении нарушителей составлено 3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и ч. 1 ст. 6.26 КоАП МО:

3 транспортных средств помещены на штрафстоянку.

Водители должны иметь специальный талон на вывоз ОССиГ, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.