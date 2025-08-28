В Наро-Фоминске в сентябре завершат строительство новой котельной

Новая котельная мощностью 7 МВт строится на улице Карла Маркса в городе Наро-Фоминск. Тепло и горячую воду будут получать 26 многоквартирных домов, школа и детский сад на улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Современный энергообъект позволит не только обеспечить стабильную и качественную поставку ресурсов жителям, но и значительно улучшить экологическую обстановку в городе, заменив устаревшую и экологически грязную котельную № 2 на современную и энергоэффективную.

Проект предусматривает автоматизированный режим работы, исключающий постоянное присутствие сотрудников, с удаленным мониторингом состояния оборудования. Все аварийные сигналы будут передаваться на диспетчерский пункт эксплуатирующей организации, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

За соблюдением застройщиком строительных норм и требований проектной документации строго следит Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы надзорного ведомства проверили ход строительства. Работы вышли на финишную прямую, строительная готовность достигла 87%. В настоящее время на объекте ведется устройство наружных сетей теплоснабжения и подключение к газовой магистрали. Завершить строительство планируется до конца сентября текущего года.

Финансирование строительства осуществляется за счет бюджетных средств региона и местного муниципалитета в рамках реализации государственной программы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.