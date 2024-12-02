В Наро-Фоминске реконструируют водозаборный узел

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В Наро-Фоминске в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» запланированы мероприятия по реконструкции водоводов и водоводных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из ключевых этапов станет реконструкция водозаборного узла (ВЗУ-671) с установкой станции водоочистки по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Шустиково. Сроки реализации данного проекта намечены на 2024–2025 годы.

На сегодняшний день подрядчик уже определен, и муниципальный контракт находится на стадии подписания. Жители деревни могут рассчитывать на значительное улучшение качества воды в ближайшие годы, что, безусловно, положительно скажется на их жизни и здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.