В Наро-Фоминске проходят работы по комплексному благоустройству придомовых территорий

Администрация Наро-Фоминского городского округа продолжает реализацию программы по созданию комфортной городской среды. Ярким примером успешной работы стало завершение масштабного благоустройства дворовых территорий у домов № 4 и № 4А на улице Шибанкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Качество выполненных работ лично оценили заместитель председателя Московской областной думы, представители администрации округа, подрядчики и, что особенно ценно, сами жители.

Главные изменения бросаются в глаза сразу: идеально ровное асфальтовое покрытие, аккуратные новые бордюры, удобные спуски, доступные для маломобильных граждан. Но самое важное — это реакция местных жителей, которые не скрывают радости от преображения своего двора.

«Теперь здесь не просто территория, а по-настоящему комфортное и безопасное пространство для отдыха и прогулок», — делятся впечатлениями жильцы.

Этот проект — наглядный пример того, как системная работа по благоустройству меняет облик городских дворов, делая их удобнее, современнее и уютнее для всех поколений. Администрация Наро-Фоминского округа продолжает реализацию подобных программ, преображая все новые территории и создавая комфортную среду для жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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