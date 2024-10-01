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В Наро-Фоминске планируют провести капремонт участков теплосетей от котельной № 19

В Наро-Фоминске в следующем году планируют провести капремонт участков теплосетей от котельной № 19. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 19 в городском округе Наро-Фоминский Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей № 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т. ч. ПИР)».

Источник теплоснабжения — котельная № 19, расположенная по адресу: Московская область, г. Апрелевка, ул. Августовская, номинальной производительностью 32,5 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию — 1963. Сеть теплоснабжения общей протяженностью 309,0 пог. метров.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.