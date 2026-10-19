В Наро-Фоминске начали ремонт входов в дом № 84 на улице Шибанкова

Ремонт входных групп первого и второго подъездов дома № 84 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске начался после встречи с жителями. Также в доме проверили температуру в квартирах и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме № 84 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске ремонтируют входные группы первого и второго подъездов. Работы организовали по итогам встречи с жителями, обратившимися с вопросами о состоянии дома и коммунальных услугах.

Во время встречи специалисты измерили температуру в ряде квартир. Показатели соответствуют нормативам. При проверке горячего водоснабжения выявили отклонения температуры от нормы. Управляющей компании рекомендовали выяснить причины. На следующей встрече с жителями она должна представить отчет о принятых мерах.

Еще один вопрос — возможное влияние новых радиаторов в отдельных квартирах на давление в системе отопления. Как пояснил Алексей Гусаков, управляющая компания осмотрит все квартиры подъезда, чтобы выявить такие случаи. Локальные изменения инженерных систем могут снижать давление у соседей.

«Все оставшиеся вопросы жителей решаются поэтапно. <...> О ходе ремонта и результатах исполнения поручений управляющей компанией проинформируем дополнительно», — подвел итоги встречи Алексей Гусаков.

Оставшиеся обращения находятся на контроле. О промежуточных и итоговых результатах жителям сообщат дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.