В Мытищах в 2026–2028 годах отремонтируют 115 многоквартирных домов

В рамках региональной программы в городском округе Мытищи к концу 2025 года планируется завершить ремонтные работы в 154 многоквартирных домах. Кроме того, сформирован перечень адресов для программы краткосрочного капитального ремонта на период 2026–2028 годов, включающий 115 МКД. Ознакомиться с ним можно по ссылке , сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Узнать, включен ли ваш дом в программу, а также получить информацию о сроках и видах запланированных работ можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карты».

Если вы не обнаружили свой дом в списке, но считаете, что он давно требует ремонта, вы как собственник помещений вправе обратиться в администрацию городского округа с приложением документов:

1. Заявление.

2. Протокол общего собрания собственников помещений, в котором утвержден вопрос переноса срока капитального ремонта на более ранний период.

3. Заключение специализированной организации о состоянии общего имущества многоквартирного дома.

Документы будут перенаправлены администрацией на комиссию в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.