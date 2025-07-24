В Мытищах специалисты «Мособлэнерго» обновили трансформаторную подстанцию

ТП-149 находится на улице Колпакова в Мытищах и обеспечивает электричеством управление внутренних дел, магазин автозапчастей и три многоквартирных дома, в которых проживают около 700 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте заменили старое оборудование на современный распределительный шкаф. Это сделает эксплуатацию и обслуживание подстанции более удобным. Новое оборудование улучшит электроснабжение подключенных объектов городской инфраструктуры и снизит риск технологических сбоев в сетях.

В 2025 году «Мособлэнерго» планирует капитальный ремонт 6,1 км кабельных и воздушных линий электропередачи в Мытищах. Также отремонтируют оборудование пяти подстанций и восемь зданий трансформаторных пунктов. Основные работы по программе капитального ремонта традиционно выполняют летом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

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