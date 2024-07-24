В Можайском округе стартовала модернизация детских игровых площадок по 8 адресам

В Можайском городском округе уделяется большое внимание уже существующим объектам, которые требуют ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, стартовала модернизация детских игровых площадок, установленных по губернаторской программе, по адресам: г. Можайск, ул. Заводская, рядом с домами № 10, 12 по ул. Мира; п.Колычево, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23; п. МИЗ, д. 23,24,25,26,27,32,33; г. Можайск, ул. Каракозова, д. 28

Также работы ведутся в городе Можайск, ул. Ватутина, д. 1,3,7; поселке МИЗ, д. 29,30,35,36 и в сквере в г. Можайск, ул. Карасева, д. 35 (2 площадки)

В ближайшее время начнут модернизировать и две площадки в поселке Цветковский на улице Подгорная, д. 11 и Школьная, д. 4

В рамках модернизации сначала происходит демонтаж игровых элементов, далее на их месте будут установлены новые. Все площадки будут безопасными и соответствующими всем современным нормам. На данный момент работы ведутся по 7 адресам.

О каких-либо поломках и других недочетах на игровых комплексах можно сообщить по телефону отдела благоустройства 8 (49638) 42-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.