В Можайском округе проводят уборку дворов и проездов с помощью уличных пылесосов

С утра понедельника бригады «Единого дорожно-транспортного центра» убирают улицы, дворы и внутриквартальные проезды. С наступлением осенней погоды эта работа ведется в ежедневном режиме. Кроме использования воздушных пушек для уборки листьев и ручного инвентаря специалисты очищают асфальт с использованием уличных пылесосов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря использованию пылесосов мы тщательно убираем дворы и внутриквартальные проезды. В его объемный мешок помещается до 0,3 куб. м мусора, который далее удобно утилизировать. Всего у нас ежедневно работает две бригады, оснащенные такой современной техникой», — рассказал сотрудник «Единого дорожно-транспортного центра» Евгений Хлебников.

В осеннее время специалисты большое внимание уделяют благоустройству и уборке. Узнать подробности и оставить заявку можно по телефону: 8 (496) 384-22-20.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.