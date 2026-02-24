В Можайском округе контролируют качество воды на 59 котельных

Мониторинг качества воды на котельных компании «Мособлтепло» в Можайском округе проводят по специальному графику для надежной работы оборудования. Пробы проверяют ежедневно, еженедельно и ежемесячно в зависимости от показателей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Контроль необходим для бесперебойной работы котельных, предотвращения образования отложений и коррозии трубопроводов, а также для повышения эффективности теплопередачи. Инженеры-химики регулярно исследуют состав воды: жесткость проверяют ежедневно, щелочность — еженедельно, содержание железа — ежемесячно. Это позволяет своевременно выявлять отклонения от нормативов и оперативно реагировать на изменения качества теплоносителя.

В Можайском округе мониторинг ведется на всех 59 котельных по утвержденному графику. На крупнейших объектах — котельной МПК и котельной 40 — аппаратчики проводят анализ воды каждые два часа. Если показатели не соответствуют нормам, например при повышенной жесткости, специалисты лаборатории смягчают воду с помощью добавления соли.

Своевременная корректировка параметров продлевает срок службы основного технологического оборудования. АО «Мособлтепло» создано в 2025 году на базе АО «ФПЛК» и обеспечивает тепло-, водоснабжение и водоотведение в Можайском и Рузском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.