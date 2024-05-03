В Москве завершили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера

сегодня в 13:29

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции газопровода под Водоотводным каналом. Градоначальник заверил, что благодаря проведенным работам дюкер продолжит исправно работать еще на протяжении 40 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин также отметил, что обновленный Голутвинский газопровод — важный объект, благодаря которому в квартиры жителей центра Москвы поступает газоснабжение. Сейчас специалисты работают над восстановительным благоустройством, добавил мэр.

По словам Собянина, с 2018 года в столице ведется реконструкция дюжины газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления.

«На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер», — написал глава Москвы в своем Telegram-канале.

Мэр также рассказал, что сейчас продолжаются работы на двух оставшихся газопроводах — Кропоткинском и Щукинском.